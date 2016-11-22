КГГА против пересмотра платежек за отопление

Пересчет платежек за отопление ПАО "Киевэнерго" проведет для 650 жилых домов, где сотрудники теплоснабжающей компании не сняли показания счетчиков и жителям начислили плату за отопление по нормативу. Плата за отопление для остальных пересматриваться не будет. Об этом сообщил во время брифинга заместитель главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Петр Пантлеев.

По словам Пантелеева, городские власти с представителями Минрегиона и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проверили методику начисления платы за отопление киевлянам.





"Начисления по методике (методика, утвержденная постановлением Кабмина №1037 — ред.) были осуществлены корректно, и оснований для пересчета нет", — сообщил Пантелеев.





Пересчитают платежки для жителей домов, в которых не смогли снять показатели с домового счетчика тепла. Для жителей в домах без счетчиков (именно от них больше всего жалоб на платежки) пересчет проводиться не будет — по мнению представителя КГГА, для них плата была рассчитана верно.





Из 9 тыс. домов, которые обслуживает "Киевэнерго", большая часть оборудована домовыми счетчиками тепла — таких около 7 тыс. домов.





По словам коммерческого директора "Киевэнерго" Евгения Бушмы, небольшие счета для этих потребителей объясняются тем, что дата съема показаний в большинстве домов — с 20 по 25 число каждого месяца, поэтому счета не охватывают весь октябрь. Разница будет переноситься в платежках до самого апреля.





Тогда как для потребителей из домов без счетчиков тепла учитываются все дни октября с момента, когда отопление подключили.





На совещании в КГГА решили, что в домах, где были украдены или раскомплектованы тепловые счетчики, плата за отопление будет начисляться на основе показаний счетчиков за предыдущие периоды.





"Для жителей домов, где счетчик работал в предыдущие годы, а затем был украден, сломан или раскомплектован, плата будет осуществляться на основании предыдущих показаний прибора учета. Сейчас ПАО "Киевэнерго" проводит инвентаризацию жилых домов, где были случаи вандализма или краж. Мы проинформируем жителей этих многоэтажек о дальнейшем механизме начисления на основе предварительных объемов потребленного тепла", — сказал Пантелеев.





Напомним, проблемой киевских платежек за отопление заинтересовались на заседании правительства, а министр МВД Арсен Аваков хотел даже проверить объяснение "Киевэнерго" о разнице в начислении платы.





Однако в компании заявили, что все расчеты проводили исходя из методики Кабмина, закрепленной постановлением №1037.



