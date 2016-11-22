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Новости
Украина
21 ноября 16, 16:14
В Украине объявлено штормовое предупреждение
штормовое предупреждение
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Синоптики предупреждают о сильном ветре.
Синоптики предупреждают о сильном ветре.

Во вторник, 22 ноября, в восточных регионах Украины, а также в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях синоптики ожидают сильный ветер. Об этом сказано в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на странице ведомства в Facebook.

Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, местами – 25-30 м/с. ГСЧС призвала украинцев соблюдать правила безопасности, особенно на улице. В организации советуют не ходить под раскидистыми деревьями, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, которые могут повредить порывы ветра.

Ранее штормовое предупреждение в Украине объявляли 23 октября. 
Korrespondent
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