В Украине объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 22 ноября, в восточных регионах Украины, а также в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях синоптики ожидают сильный ветер. Об этом сказано в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на странице ведомства в Facebook.

Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, местами – 25-30 м/с. ГСЧС призвала украинцев соблюдать правила безопасности, особенно на улице. В организации советуют не ходить под раскидистыми деревьями, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, которые могут повредить порывы ветра.

Ранее штормовое предупреждение в Украине объявляли 23 октября.