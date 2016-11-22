В Украине появились игрушечные солдатики - бойцы АТО (ФОТО)

Украинская компания КУМ (Коллекционные украинские модели) представила серию моделей украинской военной техники, а также фигурки солдатиков – военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, пишет Военный информатор.

Производитель изготавливает коллекционные модели самолетов, военной и автомобильной техники. В новой серии игрушек представлены стендовые модели самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, а также небольшие солдатики, прототипами которых стали бойцы ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на Донбассе.





Как сообщалось, в мае 2015 года в Москве выпустили оловянных "солдатиков Новороссии".



