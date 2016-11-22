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Новости
Украина
21 ноября 16, 16:18
В Украине появились игрушечные солдатики - бойцы АТО (ФОТО)
солдатики ато
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Прототипом игрушек выступили военные ВСУ.

Украинская компания КУМ (Коллекционные украинские модели) представила серию моделей украинской военной техники, а также фигурки солдатиков – военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, пишет Военный информатор. 

Производитель изготавливает коллекционные модели самолетов, военной и автомобильной техники. В новой серии игрушек представлены стендовые модели самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, а также небольшие солдатики, прототипами которых стали бойцы ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщалось, в мае 2015 года в Москве выпустили оловянных "солдатиков Новороссии". 
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Korrespondent
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