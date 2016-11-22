Подробности взрыва под КГГА - Фото

В полиции рассказали о взрыве в Киеве возле мэрии, прогремевшим сегодня.

Пресс-служба правоохранителей сообщила, что возле зданий КГГА и Центрального универмага полицейские остановили мужчину, у которого в сумке оказалась коробка с подозрительным черным предметом.

Место происшествие оцепили, а обезвредить предмет поручили специальному роботу. В ходе этого раздался хлопок.

"Содержание сумки прохожего не представляет угрозы", - отметили в полиции.

Как известно, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

В связи с этим годовщину революции охраняют 15 тыс человек.