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Новости
Украина
21 ноября 16, 17:05
Подробности взрыва под КГГА - Фото
полиция
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Был остановлен мужчина с подозрительным предметом. Во время его обезвреживания прозвучал хлопок.

В полиции рассказали о взрыве в Киеве возле мэрии, прогремевшим сегодня.

Пресс-служба правоохранителей сообщила, что возле зданий КГГА и Центрального универмага полицейские остановили мужчину, у которого в сумке оказалась коробка с подозрительным черным предметом.

Место происшествие оцепили, а обезвредить предмет поручили специальному роботу. В ходе этого раздался хлопок.

"Содержание сумки прохожего не представляет угрозы", - отметили в полиции.

Как известно, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы

В связи с этим годовщину революции охраняют 15 тыс человек.
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Korrespondent
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