Сущенко обменяют на российского шпиона?

Адвокат Марк Фейгин рассчитывает на обмен незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко на шпиона РФ Виктора Павленко.

"Вышел от Романа Сущенко из Лефортово. В общем, мы рассчитываем, что Кремль пойдет на обмен Сущенко на Виктора Павленко, арестованного в Ровно 8.10.2016 Службой безопасности Украины. Так будет лучше для всех", – написал Фейгин на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что следствие по делу Сущенко завтра подаст в суд документы на продление его ареста, передает Укринформ.

"Следователь Креков сказал, что завтра утром будут поданы документы в суд на продление ареста Романа Сущенко. Могу предположить, что они попросят продлить арест на четыре месяца", – сказал Фейгин.

Как сообщал Корреспондент.net, украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября за якобы "шпионскую акцию". Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал его на два месяца по уголовному делу о шпионаже.

В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки, в Украине это отрицают. Сам Сущенко также не признает вину.

Российский шпион Виктор Павленко был задержан в городе Ровно 8 октября при попытке завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ.