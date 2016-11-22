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Новости
Украина
21 ноября 16, 18:30
Янукович о роли США в победе Майдана
Янукович
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Экс-президент подозревает, что в посольстве США существовал штаб, который всем руководил.

События на Майдане были спланированы заранее США, а их исход не зависел от решений украинской власти. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Янукович в интервью для фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна Украина в огне, который вышел сегодня на российском телеканале РЕН ТВ.

"Я подписал протокол (соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине – ред.), но немного позже я понял, что какой бы протокол мы не подписали, сценарий захвата власти и государственного переворота был запланирован и неизбежен. То есть фактически это не зависело от наших действий", – сообщил экс-президент.

Янукович обвинил американских политиков, в частности вице-президента США Джо Байдена, в несоответствии слов и действий во время событий на Майдане. По его мнению, американцы принимали активное участие в планировании и управлении протестами на Украине.

"Мы были в постоянном контакте с Байденом, у меня были с ним частые телефонные переговоры, но дело в том, что господин Байден говорил одно, а на Украине делали другое, – сказал Янукович. – Посол США в Украине постоянно принимал представителей Майдана у себя в посольстве, мы это очень хорошо знали, мы это отслеживали, и создавалось такое впечатление, что в посольстве США существовал штаб, который управлял всем этим процессом".

Поведение представителей США на Украине во время событий на Майдане Янукович считает недопустимым.

"Скажите, допустимо ли это в любой другой стране, чтобы посол Украины пришел к митингующим в Фергюсоне и раздавал там пряники или пирожки и обвинял полицейских США. Я считаю, что это недопустимо ни в одной стране, а почему к Украине было такое отношение?", – недоумевал Янукович.

Как сообщалось, cегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы, учрежденный в честь революций 2004 и 2013 гг..

Накануне президент Петр Порошенко выступил с обращением к народу Украины, в котором извинился перед украинцами за жесткие и непопулярные меры в экономике.
Korrespondent
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