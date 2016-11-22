Известна дата встречи глав МИД нормандской четверки

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель договорились о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 21 ноября.

Также собеседники обсудили подготовку проекта дорожной карты имплементации Минских договоренностей, согласно результатам Берлинского саммита нормандского формата.





Кроме того Порошенко и Меркель констатировали ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе, указав на важность соблюдения российскими боевиками режима прекращения огня в регионе.





Меркель также проинформировала об итогах встречи лидеров государств-членов Европейского Союза с президентом США Бараком Обамой 18 ноября в Берлине. "Было подтверждено, что санкции ЕС против РФ будут оставаться до полного выполнения Москвой Минских договоренностей", – отметили в пресс-службе Порошенко.





Напомним, последний раз переговоры в нормандском формате прошли 20 октября.



