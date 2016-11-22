На Майдане произошли стычки активистов с правоохранителями

В центре столицы на Майдане Независимости произошли стычки между правоохранителями и участниками вече, посвященного Дню достоинства и свободы. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" с места события.





"Мы видели, что люди начали бежать к Европейской площади. Праворадикальные силы начали призывать, чтобы все приносили сюда шины, поджигали шины. Правоохранители начинали задерживать нескольких людей, пытавшихся их остановить. Сейчас видим, что люди прошлись по Крещатику, возвращаются от Европейской площади до стелы, некоторые пытались пронести шины, правоохранители их задержали. За 10 минут увеличилось количество правоохранителей, их стало около 500-600. Есть ли задержанные, пока сложно сказать", - сообщает корреспондент.













Позже стало известно, что у стелы Независимости подожгли файеры, на импровизированной сцене продолжаются выступления. Ситуация протекает в мирном ключе.













Как сообщалось, в Киеве на Майдане Независимости началось народное вече.









День достоинства и свободы отмечается в честь начала двух революций: Оранжевой и Достоинства.