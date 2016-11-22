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Украина
21 ноября 16, 19:31
На Майдане произошли стычки активистов с правоохранителями
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На Майдане проходит вече ко Дню достоинства и свободы
В центре столицы на Майдане Независимости произошли стычки между правоохранителями и участниками вече, посвященного Дню достоинства и свободы. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" с места события.

"Мы видели, что люди начали бежать к Европейской площади. Праворадикальные силы начали призывать, чтобы все приносили сюда шины, поджигали шины. Правоохранители начинали задерживать нескольких людей, пытавшихся их остановить. Сейчас видим, что люди прошлись по Крещатику, возвращаются от Европейской площади до стелы, некоторые пытались пронести шины, правоохранители их задержали. За 10 минут увеличилось количество правоохранителей, их стало около 500-600. Есть ли задержанные, пока сложно сказать", - сообщает корреспондент.



Позже стало известно, что у стелы Независимости подожгли файеры, на импровизированной сцене продолжаются выступления. Ситуация протекает в мирном ключе.



Как сообщалось, в Киеве на Майдане Независимости началось народное вече.

Как известно, в Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы. Праздник установлен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.

День достоинства и свободы отмечается в честь начала двух революций: Оранжевой и Достоинства.

Источник: 112.ua
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