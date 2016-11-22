Протестующие разгромили отделение Сбербанка в Киеве (видео)

Об этом сообщает Укринформ.
По информации корреспондента агентства, разбиты витрины, выломаны входные двери. Часть митингующих зашла внутрь и начала там все крушить.
Через 10 минут прибыли отряды полиции, которые заблокировали толпу в отделении банка. По предварительной информации, три человека уже задержаны.
Общее количество митингующих на площади Льва Толстого - около 400.
Движение транспорта перекрыто, рядом стоят кареты скорой помощи.
Отделение банка окружили правоохранители.
Ранее несколько сотен протестующих отправились с Майдана Незалежности к зданию, где, по их мнению, находится офис представителя Украины в трехсторонней группе Виктора Медведчука.
В здании разбили окна и забросали файерами.