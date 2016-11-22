Протестующие разгромили отделение Сбербанка в Киеве (видео)

Об этом сообщает Укринформ.





По информации корреспондента агентства, разбиты витрины, выломаны входные двери. Часть митингующих зашла внутрь и начала там все крушить.





Через 10 минут прибыли отряды полиции, которые заблокировали толпу в отделении банка. По предварительной информации, три человека уже задержаны.













Общее количество митингующих на площади Льва Толстого - около 400.





Движение транспорта перекрыто, рядом стоят кареты скорой помощи.













Отделение банка окружили правоохранители.





Ранее несколько сотен протестующих отправились с Майдана Незалежности к зданию, где, по их мнению, находится офис представителя Украины в трехсторонней группе Виктора Медведчука.





В здании разбили окна и забросали файерами.







