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Новости
Украина
21 ноября 16, 22:46
Протестующие разгромили отделение Сбербанка в Киеве (видео)
Сбербанк
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Протестующие с Майдана Незалежности разгромили отделение российского Сбербанка у станции метро Льва Толстого.
Об этом сообщает Укринформ.

По информации корреспондента агентства, разбиты витрины, выломаны входные двери. Часть митингующих зашла внутрь и начала там все крушить.

Через 10 минут прибыли отряды полиции, которые заблокировали толпу в отделении банка. По предварительной информации, три человека уже задержаны.



Общее количество митингующих на площади Льва Толстого - около 400.

Движение транспорта перекрыто, рядом стоят кареты скорой помощи.



Отделение банка окружили правоохранители.

Ранее несколько сотен протестующих отправились с Майдана Незалежности к зданию, где, по их мнению, находится офис представителя Украины в трехсторонней группе Виктора Медведчука. 

В здании разбили окна и забросали файерами.


Источник: liga.net
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