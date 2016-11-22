ОБСЕ заявила о взрывах в зоне разведения войск

Миссия ОБСЕ в Украине опубликовала отчет о ситуации в зоне разведения войск. Так, наблюдатели фиксировали взрывы неопределенного происхождения в 10 км к юго-западу от Золотого втечение дня.

"Со своей позиции севернее участка разведения наблюдатели слышали один взрыв неопределенного происхождения на расстоянии 500-800 м к юго-востоку от своего местонахождения и четыре взрыва неопределенного происхождения в 500 м к северо-востоку ", - сказано в отчете.

Также в ОБСЕ добавили, что на участке разведения в районе Петровского (41 км к югу от Донецка) наблюдателям миссии не предоставили гарантии безопасности, а офицер ВС РФ при СЦКК не оказал содействие обеспечению безопасности СММ.

19 ноября, находясь в Петровском, члены патруля Миссии слышали один взрыв неопределенного происхождения в 3-5 км к западу.

"Определить, произошел ли этот взрыв в пределах участка разведения или за его пределами, не удалось", - сказали в пресс-службе.

Зафиксированы также два взрыва неопределенного происхождения в 2-3 км к югу ( за пределами участка разведения, - ред).

Напомним, ранее в отчете ОБСЕ сообщалось об увеличении количества нарушений режима тишины.