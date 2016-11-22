Кто кого выкрал? Борьба спецслужб Украины и России - Видео

Между Украиной и Россией продолжается противостояние спецслужб.

В России периодически задерживают людей, которых называют украинскими диверсантами.

Накануне Украина тоже ответила, задержав двоих российских военнослужащих. Правда они оказались бывшими украинскими военными, которые дезертировали после аннексии Крыма.

В РФ говорят, что украинские спецслужбы выкрали военных прямо с полуострова. СБУ все отрицает.

Корреспондент.net собрал информацию о войне задержаний.

Горе-дезертиры

В Минобороны России заявили, что днем 20 ноября СБУ задержала и вывезла из Крыма на территорию Николаевской области российских военнослужащих - прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

В Службе безопасности Украины заявляют о задержании дезертиров уже после пересечения границы в пункте пропуска Чонгар.

В отношении этих двух людей СБУ расследует уголовные производства по статьям "дезертирство" и "государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

В России утверждает, что бывших украинских военных, которые изменили присяге, якобы выманили на пункт "Джанкой", для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

"Сразу после выхода Максима Одинцова и Александра Баранова за пределы Российской Федерации, военнослужащие были задержаны представителями СБУ и вывезены в Николаевскую область Украины", - сообщил представитель Черноморского флота РФ.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что это была провокация.

"Мы считаем, что это была незаконная провокация, совершенная спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан. Этим занимаются наши правоохранительные органы", - сказал он.

Кто такие

Задержанные СБУ военные служили в одной части и были одногодками, сообщает сайт Миротворец.

Так, Максим Одинцов проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к РФ.

До оккупации служил в воинской части А1100 (пгт Новофедоровка) на должности: старший воздушный стрелок-pадист вертолетного отряда вертолетной эскадрильи.

На его странице Вконтакте есть фото из Питера, датированные октябрем этого года. Имеет звание прапорщика. Родился 25 апреля 1983 года в Крыму.





Другой задержанный – 33-летний Александр Баранов. Как и Одинцов до оккупации служил в части А1100 в пгт Новофедоровка на должности планшетист командного пункта полка. Сам же родился в Каневе Черкасской области, живет в Крыму. Звание - младший сержант.





Сомнительная пропажа





Главное расхождение версий российской и украинской сторон насчет Баранова и Одинцова — обстоятельства их попадания на территорию Украины.





Россия говорит, что он были похищены, Украина – что перешли границу добровольно.

В российской “Новой газете” отмечают, что оба варианта сомнительны.

Перейти границу Крыма и Украины со стороны полуострова можно либо по украинскому паспорту, либо — имея специальное разрешение украинской миграционной службы.





Хотя оба военнослужащих могли и сохранить украинские документы.





“У Службы безопасности Украины нет реальной возможности выкрасть человека на полуострове и переправить его на Украину, — сообщил “Новой газете” бывший помощник первого зампреда Правительства Крыма Владимир Гарначук. — Единственная теоретическая лазейка — озеро Сиваш, но опыт первых «украинских диверсантов» (задержанных в августе) уже показал, что и это место российской погранслужбой прикрыто. На контрольно-пропускных пунктах сейчас ведется досмотр, не позволяющий в обход воли человека перевезти его через границу. Каждый человек должен выйти из машины и пройти процедуру обыска.





Автомобили тоже досматривают. У меня нет сомнений, что Баранов и Одинцов сами пошли через «Чонгар» с украинскими паспортами. Да, у многих военных в Крыму в силу несерьезного подхода к этому вопросу со стороны военного руководства, сохранились украинские паспорта”.





Есть на кого менять





В Крыму Россия уже дважды задерживала так называемых украинских диверсантов. В Украине категорически отрицают, что задержанные служили в ВСУ.





В последний раз 10 ноября российские спецслужбы сообщили о захвате трех "украинских диверсантов" в оккупированном Севастополе. Задержанными оказались бывшие военные эксперты.





Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре "Номус".









Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко так прокомментировал свежую информацию об аресте в Крыму украинских диверсантов: "ФСБ просто приходит в военные комиссариаты, где хранятся личные дела этих офицеров запаса, чтобы поднимать их, а затем публично назначать "украинскими диверсантами". Понятно, что эти люди имеют какую-то подготовку, но они не являются действительными военнослужащими, в том числе ВСУ".

В августе Россия заявляла, что якобы предотвратила прорыв в Крым двух диверсионных групп Украины. Тогда же арестованы были еще двое украинцев.





Возможно, задержанных Баранова и Одинцова удастся обменять на кого-то из украинцев.





Шпионский триллер





14 ноября стало известно об исчезновении в Киеве бывшего офицера ФСБ России Ильи Богданова.





Богданов был кадровым офицером ФСБ, в 2014 году перешел на сторону Украины, участвовал в боевых действиях на Донбассе как боец ​​"Правого сектора", в частности, провел в диспетчерской башне Донецкого аэропорта около месяца. Богданов получил гражданство Украины.









По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.