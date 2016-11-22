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Новости
Украина
22 ноября 16, 14:34
Украинцы считают Голодомор геноцидом
голодомор
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Назвавших Голодомор геноцидом украинцев — 72% респондентов, отрицающих это — 14%.

Почти три черверти украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.

Назвавших Голодомор геноцидом украинцев — 72% респондентов, отрицающих это — 14%. Столько же (14%) не определились с мнением на этот счет.

По данным группы Рейтинг, несмотря на то, что количество признающих Голодомор геноцидом несколько уменьшилось по сравнению с 2015 годом (с 80% до 72%), оно является таким же, как в 2014 году, и больше, чем в 2010-2012 годах (около 60%).

Утверждение, что Голодомор — это геноцид украинского народа, разделяют практически все жители запада страны — 97%, большинство опрошенных в центральных областях (78%), почти две трети южных регионов (57%) и немногим меньше половины востока — 48%.

Как отмечают социологи, жители сел больше согласны с тезисом о Голодоморе-геноциде, чем жители городов — 79% против 68% опрошенных.

Среди респондентов, чьим родным языком является украинский, сторонников этого тезиса 83%, тогда как среди русскоязычных таких менее половины респондентов — 47%.

В возрастном разрезе количество поддерживающих тезис о Голодоморе-геноциде колеблется от 70% до 75% в разных категориях. "В то же время прослеживается разница в количестве противников этого тезиса в возрастных группах: чем старше опрошенные, тем их больше", — подчеркнули эксперты.

Среди сторонников евроинтеграции тех, кто соглашается, что Голодомор был геноцидом, — 86% украинцев, противников почти вдвое меньше — 48%. Подобная тенденция и среди тех, кто за или против вступления в НАТО — 91% против 53%.




При этом респонденты, которые поддерживают вступление Украины в Таможенный союз, менее склонны к поддержке признания Голодомора геноцидом — таких только 38%.

"Интересно, что ностальгические настроения по СССР не имеют решающего влияния на отношение опрошенных к восприятию Голодомора как геноцида", — отметили в группе Рейтинг. Так, 59% тех, кто сожалеет о развале Советского Союза, все равно соглашаются с тем, что Голодомор был геноцидом (25% не согласны с этим). Среди тех, кто не сожалеет, таких 85%.

Опрос был проведен 16-22 сентября 2016 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше путем личного интервью. Погрешность — не более 2,2%.
Delo
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