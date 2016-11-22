Украинцы считают Голодомор геноцидом

Почти три черверти украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.
Назвавших Голодомор геноцидом украинцев — 72% респондентов, отрицающих это — 14%. Столько же (14%) не определились с мнением на этот счет.
По данным группы Рейтинг, несмотря на то, что количество признающих Голодомор геноцидом несколько уменьшилось по сравнению с 2015 годом (с 80% до 72%), оно является таким же, как в 2014 году, и больше, чем в 2010-2012 годах (около 60%).
Утверждение, что Голодомор — это геноцид украинского народа, разделяют практически все жители запада страны — 97%, большинство опрошенных в центральных областях (78%), почти две трети южных регионов (57%) и немногим меньше половины востока — 48%.
Как отмечают социологи, жители сел больше согласны с тезисом о Голодоморе-геноциде, чем жители городов — 79% против 68% опрошенных.
Среди респондентов, чьим родным языком является украинский, сторонников этого тезиса 83%, тогда как среди русскоязычных таких менее половины респондентов — 47%.
В возрастном разрезе количество поддерживающих тезис о Голодоморе-геноциде колеблется от 70% до 75% в разных категориях. "В то же время прослеживается разница в количестве противников этого тезиса в возрастных группах: чем старше опрошенные, тем их больше", — подчеркнули эксперты.