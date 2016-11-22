Неизвестные в камуфляже разгромили Одесскую таможню - Фото

В административное здание Одесской таможни на улице Гайдара, 21-а, ворвались 20 человек, которые избили охранника и разгромили один из кабинетов.

Как сообщили в местной полиции, нападавших задержали. Сейчас устанавливаются их личности и обстоятельства происшествия.





По некоторым данным, нападение связано с деятельностью одной из компаний, занимающейся экспортно-импортными операциями. Подобным образом нападающие якобы пыталась "достичь взаимопонимания" с руководством таможни.





Как сообщалось, 14 ноября глава одесской таможни Юлия Марушевская подписала заявление об увольнении.



