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Новости
Украина
22 ноября 16, 15:50
Неизвестные в камуфляже разгромили Одесскую таможню - Фото
полиция
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Таможню атаковали люди в камуфляже.
Таможню атаковали люди в камуфляже.

В административное здание Одесской таможни на улице Гайдара, 21-а, ворвались 20 человек, которые избили охранника и разгромили один из кабинетов.

Как сообщили в местной полиции, нападавших задержали. Сейчас устанавливаются их личности и обстоятельства происшествия.

По некоторым данным, нападение связано с деятельностью одной из компаний, занимающейся экспортно-импортными операциями. Подобным образом нападающие якобы пыталась "достичь взаимопонимания" с руководством таможни.

Как сообщалось, 14 ноября глава одесской таможни Юлия Марушевская подписала заявление об увольнении. 
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Korrespondent
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