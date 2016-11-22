СБУ открыла производство по факту прослушки Рожковой

Служба безопасности Украины не получала депутатских запросов относительно прослушивания телефонных разговоров заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой с руководителями российских банков, но открыла производство по данному факту, информирует глава СБУ Василий Грицак.





"Мы не ждем, когда народные депутаты передадут, мы сами реагируем на эти вещи. И если я не ошибаюсь, уже должно было быть зарегистрировано уголовное производство", — сказал Грицак во вторник на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, получила ли СБУ от народного депутата Евгения Мураева записи телефонных разговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с руководителями российских банков.





"Вне зависимости от того, где эти записи сделаны, аутентичны ли они, — есть факт прослушки. Мы квалифицируем это… Думаю, что эти данные уже внесены в ЕРДР", — подчеркнул глава СБУ.





Вместе с тем, по словам Грицака, у СБУ нет этих записей. Также, как сказал глава СБУ, через него не проходили ни депутатское обращение, ни запрос по этому поводу.