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Новости
Украина
22 ноября 16, 17:58
СБУ открыла производство по факту прослушки Рожковой
СБУ
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Глава СБУ заявил, что вне зависимости от того, настоящие ли эти аудиозаписи или нет, есть факт прослушки
Служба безопасности Украины не получала депутатских запросов относительно прослушивания телефонных разговоров заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой с руководителями российских банков, но открыла производство по данному факту, информирует глава СБУ Василий Грицак.


"Мы не ждем, когда народные депутаты передадут, мы сами реагируем на эти вещи. И если я не ошибаюсь, уже должно было быть зарегистрировано уголовное производство", — сказал Грицак во вторник на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о том, получила ли СБУ от народного депутата Евгения Мураева записи телефонных разговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с руководителями российских банков.

"Вне зависимости от того, где эти записи сделаны, аутентичны ли они, — есть факт прослушки. Мы квалифицируем это… Думаю, что эти данные уже внесены в ЕРДР", — подчеркнул глава СБУ.

Вместе с тем, по словам Грицака, у СБУ нет этих записей. Также, как сказал глава СБУ, через него не проходили ни депутатское обращение, ни запрос по этому поводу.
Delo
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