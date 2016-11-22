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Новости
Украина
22 ноября 16, 18:00
Минюст грозит Януковичу заочным судом
Янукович
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Допрос экс-президента нужен для завершения юридической уголовных расследований по "делу Майдана".
Допрос экс-президента нужен для завершения юридической уголовных расследований по "делу Майдана".

Если бывший президент Виктор Янукович не даст показания в ходе видеоконференции, то прокуратуора сможет без них в рамках передать материалы в суд для рассмотрения по сути, заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире 112 канала.

Ранее в ГПУ назвали дату возможного допроса Януковича в режиме видеоконференции: 25 ноября. Его должны допросить как свидетеля по "делу Майдана".

"Если та сторона будет уклоняться от допроса, или РФ не обеспечит соответствующие технические возможности для проведения допроса, я убежден, что в правоохранительных органах есть достаточно доказательной базы для того, чтобы в рамках заочного уголовного производства завершить первые дела, как это анонсировал генеральный прокурор, и передать эти дела в украинские суды для рассмотрения по сути", - сказал он.

"Нам этот допрос нужен для того, чтобы завершить соответствующую юридическую составляющую уголовных расследований", – отметил глава Минюста.

По его словам, Украина осуществила все юридические процедуры для того, чтобы дать Януковичу возможность озвучить свои показания.

Отметим, что защита Януковича хочет очную ставку с нынешним президентом Петром Порошенко.

Также напомним, что в октябре российский суд отказался проводить видеодопрос Януковича, объяснив это отсутствуем технической возможности.
Korrespondent
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