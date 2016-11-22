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Новости
Украина
22 ноября 16, 18:18
В Гааге признала военные преступления РФ
АТО
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Дальше будут официальные процедуры МУС, которые могут занять длительное время, утверждает украинский генпрокурор.
Дальше будут официальные процедуры МУС, которые могут занять длительное время, утверждает украинский генпрокурор.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в Международном уголовном суде в Гааге (МУС) признали достаточными доказательства военных преступлений России против Украины.

Об этом Луценко заявил в ходе визита в Голландию, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера в офисе прокурора МУС мы рассматривали доказательства того, что во время событий под Иловайском Российская Федерация ввела регулярные силы Вооруженных сил РФ в тыл наших войск, нарушила договоренность о "зеленом коридоре" для отступления наших военных, которые иногда находились в меньшинстве в 18 раз, а также маскировала свою технику под украинскую", - рассказал он.

Генпрокурор утверждает, что Украина также представила МУС информацию о казнях, пытках и похищениях людей российскими наемниками.

"Все это подпадает под определение военного преступления и преступления против человечности. Наши доказательства признаны очень серьезными. Дальше будут официальные процедуры МУС и Офиса прокурора. Они могут продолжаться длительное время", - отметил Луценко.

Напомним, 14 ноября в своем докладе трибунал в Гааге назвал ситуацию в Крыму войной.

Корреспондент.net разбирался в докладе Гааги по конфликтам в мире, в том числе и в Украине.
Korrespondent
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