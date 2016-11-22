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Новости
Украина
22 ноября 16, 18:18
В Гааге признали военные преступления РФ
АТО
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Дальше будут официальные процедуры МУС, которые могут занять длительное время, утверждает украинский генпрокурор.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в Международном уголовном суде в Гааге (МУС) признали достаточными доказательства военных преступлений России против Украины.

Об этом Луценко заявил в ходе визита в Голландию, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера в офисе прокурора МУС мы рассматривали доказательства того, что во время событий под Иловайском Российская Федерация ввела регулярные силы Вооруженных сил РФ в тыл наших войск, нарушила договоренность о "зеленом коридоре" для отступления наших военных, которые иногда находились в меньшинстве в 18 раз, а также маскировала свою технику под украинскую", - рассказал он.

Генпрокурор утверждает, что Украина также представила МУС информацию о казнях, пытках и похищениях людей российскими наемниками.

"Все это подпадает под определение военного преступления и преступления против человечности. Наши доказательства признаны очень серьезными. Дальше будут официальные процедуры МУС и Офиса прокурора. Они могут продолжаться длительное время", - отметил Луценко.

Напомним, 14 ноября в своем докладе трибунал в Гааге назвал ситуацию в Крыму войной.
Korrespondent
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