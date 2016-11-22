Суд арестовал похитителей Богданова

Голосеевский райсуд Киева избрал меры пресечения экс-депутату Харьковского облсовета и двум его сообщникам, организовавших похищение и перемещение на территорию Российской Федерации бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова. Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева.

Так, экс-депутату судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 января. Двум соучастникам преступления, которые должны были тайно перевезти Богданова через границу, судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются причастность других лиц к совершению указанных преступлений.

Напомним, участников преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, задержали по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины и СБУ. Затем было опубликовано видео освобождения экс-офицера ФСБ Богданова, но в Сети видео освобождения Богданова назвали фейком. Сам Богданов пояснил, что видео освобождения было снято во время следственного эксперимента.