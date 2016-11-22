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Новости
Украина
22 ноября 16, 18:19
Суд арестовал похитителей Богданова
Богданов
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Похищение организовал экс-депутат Харьковского облсовета.
Голосеевский райсуд Киева избрал меры пресечения экс-депутату Харьковского облсовета и двум его сообщникам, организовавших похищение и перемещение на территорию Российской Федерации бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова. Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева.
 
Так, экс-депутату судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 января. Двум соучастникам преступления, которые должны были тайно перевезти Богданова через границу, судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.
 
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются причастность других лиц к совершению указанных преступлений.
 
Напомним, участников преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, задержали по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины и СБУ. Затем было опубликовано видео освобождения экс-офицера ФСБ Богданова, но в Сети видео освобождения Богданова назвали фейком. Сам Богданов пояснил, что видео освобождения было снято во время следственного эксперимента.
Korrespondent
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