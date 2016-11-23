В Тернополе произошел взрыв, есть пострадавшие: фото

В Тернополе на одной из улиц произошел взрыв в канализационном люке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.





"По улице Чехова произошла детонация газовоздушной смеси в канализационных люках. Травмы получили два пешехода 1978 и 1988 годов рождения", - отметили в пресс-службе.













Первый пострадавший от госпитализации отказался, а второго госпитализировали в Тернопольскую городскую больницу №1.













По предварительной информации, было установлено, что в результате проведения аварийных работ систем газоснабжения на перекрестке улиц Чехова и Крушельницкой произошло накопление в канализационных люках телекоммуникационных сетей филиала ОАО Укртелеком.





Вследствие детонации было повреждено 12 люков кабельных сооружений связи ОАО Укртелеком.





20 ноября в Кривом Роге по проспекту Эдуарда Фукса, 48 произошел взрыв в многоэтажном доме.



