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Новости
Украина
23 ноября 16, 10:47
В Тернополе произошел взрыв, есть пострадавшие: фото
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В результате взрыва травмы получили два человека
В Тернополе на одной из улиц произошел взрыв в канализационном люке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По улице Чехова произошла детонация газовоздушной смеси в канализационных люках. Травмы получили два пешехода 1978 и 1988 годов рождения", - отметили в пресс-службе.



Первый пострадавший от госпитализации отказался, а второго госпитализировали в Тернопольскую городскую больницу №1.



По предварительной информации, было установлено, что в результате проведения аварийных работ систем газоснабжения на перекрестке улиц Чехова и Крушельницкой произошло накопление в канализационных люках телекоммуникационных сетей филиала ОАО Укртелеком.

Вследствие детонации было повреждено 12 люков кабельных сооружений связи ОАО Укртелеком.

20 ноября в Кривом Роге по проспекту Эдуарда Фукса, 48 произошел взрыв в многоэтажном доме.

Источник:liga.net
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