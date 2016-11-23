НАБУ требует спецполномочий

На деятельность НАБУ в 2016-м в Международном валютном Фонде, включив в перечень задач Украины для получения следующего транша финансовой помощи.Без обнародования судебных решений
Согласно действующему законодательству, все судебные решения должны быть обнародованными в электронной форме не позже следующего дня после их подписания.
В антикоррупционном бюро считают, что немедленное обнародование решений суда о разрешении на обыск или другие негласные следственные действия может повредить их следствию. Потому в бюро предлагают ограничить доступ к судебным решениям на этапе досудебного расследования криминальных производств.Следствие без факта преступления
Кроме того, НАБУ ратует за разрешение своим детективам начинать следственные действия, если есть только "сигнал" о намерении совершить преступление, а не информация о факте преступления.
"Единственная возможность проверить информацию о намерении — начать оперативно-розыскное дело с целью проверки данных", — отмечают в бюро. В случае подтверждения информации, данные будут вноситься в реестр досудебных расследований.Вмешиваться в споры
Сейчас бюро не имеет полномочий вступать третей стороной в споры других лиц, а также обжаловать их, даже если их результаты влияют на криминальное производство НАБУ.
"Например, в спорах между двумя субъектами хозяйствования могут быть выведены активы, которые являются предметом расследования. Это усложняет наказание виновных, устранение коррупционных схем и возвращение