НАБУ требует спецполномочий

На деятельность НАБУ в 2016-м в Международном валютном Фонде, включив в перечень задач Украины для получения следующего транша финансовой помощи.

Согласно действующему законодательству, все судебные решения должны быть обнародованными в электронной форме не позже следующего дня после их подписания.

В антикоррупционном бюро считают, что немедленное обнародование решений суда о разрешении на обыск или другие негласные следственные действия может повредить их следствию. Потому в бюро предлагают ограничить доступ к судебным решениям на этапе досудебного расследования криминальных производств.

Кроме того, НАБУ ратует за разрешение своим детективам начинать следственные действия, если есть только "сигнал" о намерении совершить преступление, а не информация о факте преступления.

"Единственная возможность проверить информацию о намерении — начать оперативно-розыскное дело с целью проверки данных", — отмечают в бюро. В случае подтверждения информации, данные будут вноситься в реестр досудебных расследований.

Сейчас бюро не имеет полномочий вступать третей стороной в споры других лиц, а также обжаловать их, даже если их результаты влияют на криминальное производство НАБУ.

"Например, в спорах между двумя субъектами хозяйствования могут быть выведены активы, которые являются предметом расследования. Это усложняет наказание виновных, устранение коррупционных схем и возвращение