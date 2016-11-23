Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.21
USD
25.62
RUB
0.40
EUR
28.74
USD
26.88
RUB
0.42
Новости
Украина
23 ноября 16, 10:48
НАБУ требует спецполномочий
Холодницкий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Delo.UA разбиралось, какие законодательные изменения нужны НАБУ, чтобы расследования коррупционных схем в Украине двигались быстрее

На деятельность НАБУ в 2016-м в Международном валютном Фонде, включив в перечень задач Украины для получения следующего транша финансовой помощи.

Без обнародования судебных решений

Согласно действующему законодательству, все судебные решения должны быть обнародованными в электронной форме не позже следующего дня после их подписания.

В антикоррупционном бюро считают, что немедленное обнародование решений суда о разрешении на обыск или другие негласные следственные действия может повредить их следствию. Потому в бюро предлагают ограничить доступ к судебным решениям на этапе досудебного расследования криминальных производств.

Следствие без факта преступления

Кроме того, НАБУ ратует за разрешение своим детективам начинать следственные действия, если есть только "сигнал" о намерении совершить преступление, а не информация о факте преступления.

"Единственная возможность проверить информацию о намерении — начать оперативно-розыскное дело с целью проверки данных", — отмечают в бюро. В случае подтверждения информации, данные будут вноситься в реестр досудебных расследований.

Вмешиваться в споры

Сейчас бюро не имеет полномочий вступать третей стороной в споры других лиц, а также обжаловать их, даже если их результаты влияют на криминальное производство НАБУ.

"Например, в спорах между двумя субъектами хозяйствования могут быть выведены активы, которые являются предметом расследования. Это усложняет наказание виновных, устранение коррупционных схем и возвращение
Delo
Ещё по теме:
НАБУ против ГПУ: Детективы задержали следователя ГПУ
На Закарпатье люди погибли из-за вырубки леса (ФОТО)
Чеченцев подозревают в терактах в ФРГ
В РФ обнаружили ОПГ, финансировавшую боевиков в Сирии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине появится первая трюфельная ферма
noimageВ Тернополе произошел взрыв, есть пострадавшие: фото
noimageСуд арестовал похитителей Богданова
noimageВ Гааге признали военные преступления РФ
noimageМинюст грозит Януковичу заочным судом
Лента новостей
Загрузка...