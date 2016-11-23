В Украине появится первая трюфельная ферма

На территории регионального ландшафтного парка Харькова владелец старейшей в Бордо трюфельной плантации Эдуард Эно планирует организовать трюфельную ферму.

Эксперт уверен, что все необходимые для выращивания деликатеса условия в харьковском парке есть.

"Пробы земли показали подходящий ее состав, места в лесу с ответствующим освещением и уровнем влажности для саженцев тоже есть. Думаю, что уже весной можно будет провести экспериментальную высадку молодых дубов и орехов, привитых мицелием, а вот первого урожая придется подождать 5-6 лет. Выращивание трюфелей — проект долгосрочный, он требует терпения, настойчивости и трудолюбия. Но оно того стоит — это будет первая в Украине трюфельная ферма", — говорит эксперт.

Подготовку условий для урожая начнут уже весной, а в планах на будущее — проводить экскурсии на ферму. В будущем в Региональном ландшафтном парке планируют открыть еще и школу по выращиванию трюфелей.