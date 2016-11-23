Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.56
RUB
0.40
EUR
28.75
USD
26.89
RUB
0.42
Новости
Украина
23 ноября 16, 12:16
Деканоидзе: Порошенко просил, чтобы я осталась
Деканоидзе
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Она также заявила, что реформ в Украине нет из-за высокого уровня коррупции

Президент Петр Порошенко пытался уговорить экс-главу Нацполиции Хатию Деканоидзе не подавать в отставку.

Об этом Деканоидзе заявила в интервью во вторник.

"Президент пытался уговорить меня остаться и продолжить работу. Конечно, это не говорит о том, что Хатию многие любили и не хотели отпускать. Думаю, что причиной такого предложения было то, что во власти в то время не было договоренности по кандидатуре нового главы Национальной полиции", — сказала Деканоидзе.

Она добавила, что ее отставка никак не связана с отставкой экс-главы Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.

По словам Деканоидзе, главный успех ее команды заключается в том, что не был допущен откат назад.

"И люди поверили, что полиция реформируется. Если не бороться, откат будет всегда. Очень надеюсь, что в украинской полиции есть много людей, которые будут противостоять системе", — добавила Деканоидзе.

Экс-глава Нацполиции добавила, что по общей ситуации у нее пессимистические взгляды.

"Ведь изменения только самой полиции не дадут ожидаемого результата. Transparency International накануне обнародовала исследование индекса восприятия коррупции в мире. Мы сегодня имеем высокий уровень коррупции, следующий после Таджикистана. Это означает, что каждый второй украинец уверен — страна тонет в коррупции. И это означает, что реформ нет", — сказала Деканоидзе.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что договоренность об отставке Деканоидзе была еще год назад.

Напомним, 14 ноября Деканоидзе подала в отставку. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.

16 ноября министр внутренних дел представил личному составу Национальной полиции временно исполняющего обязанности главы ведомства Вадима Трояна.
Delo
Ещё по теме:
Михеил Саакашвили подал в отставку из-за Порошенко
Порошенко подпишет отставку Саакашвили
Как Саакашвили умудрился поссориться со всеми
Кто заменит Саакашвили?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Укроборонпром модернизирует пакистанские танки
noimageГПУ и без допроса сомневается в показаниях Януковича
noimageВ Украине появится первая трюфельная ферма
noimageНАБУ требует спецполномочий
noimageВ Тернополе произошел взрыв, есть пострадавшие: фото
Лента новостей
Загрузка...