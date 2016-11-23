ГПУ и без допроса сомневается в показаниях Януковича

Допрос через скайп экс-президента Украины Виктора Януковича под угрозой срыва. Об этом заявил старший прокурор Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Алексей Донской.

По мнению представителя ведомства, формат видеоконференции не сможет обеспечить эффективность допроса Януковича, так как вопросы, которые ему будут задавать, может заблокировать российская сторона.





Также в ГПУ отказались сообщить вопросы подготовленные экс-президенту, чтобы Янукович не смог заранее к ним подготовиться.





"Наши наибольшие опасения связаны с тем, что наши проверочные вопросы, которые могут представлять опасность для российской стороны, могут заблокировать, когда мы их попробуем задать", – сказал Донской.





Как сообщал Корреспондент.net, 19 ноября в ГПУ назвали дату возможного допроса Януковича.



