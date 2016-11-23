Укроборонпром модернизирует пакистанские танки

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины получат заказ на более 600 миллионов долларов от Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в среду, 23 ноября.

Меморандум о сотрудничестве Украины и Пакистана по этому вопросу подписали генеральный директор Укрспецэкспорта Павел Букин и председатель правления предприятия тяжелой промышленности HIT TAXILA генерал-лейтенант Ваджит Саид Хусейн (Пакистан).

Сообщается, что договоренности касаются технического обслуживания и модернизации танков. Украинские предприятия ВПК получат заказ на сумму более 600 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Пакистан заинтересовался танком Оплот-М.