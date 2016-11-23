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Новости
Украина
23 ноября 16, 14:12
Укроборонпром модернизирует пакистанские танки
Пакитсан
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Сумма оборонного заказа – более 600 миллионов долларов.
Сумма оборонного заказа – более 600 миллионов долларов.

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины получат заказ на более 600 миллионов долларов от Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в среду, 23 ноября.

Меморандум о сотрудничестве Украины и Пакистана по этому вопросу подписали генеральный директор Укрспецэкспорта Павел Букин и председатель правления предприятия тяжелой промышленности HIT TAXILA генерал-лейтенант Ваджит Саид Хусейн (Пакистан).

Сообщается, что договоренности касаются технического обслуживания и модернизации танков. Украинские предприятия ВПК получат заказ на сумму более 600 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Пакистан заинтересовался танком Оплот-М. 
Korrespondent
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