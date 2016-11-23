Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
26.98
USD
25.57
RUB
0.40
EUR
28.74
USD
26.89
RUB
0.42
Новости
Украина
23 ноября 16, 15:37
На Запорожской АЭС предотвращена диверсия
Запорожская АЭС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Преступная группировка якобы получила указания от россиян.
Преступная группировка якобы получила указания от россиян.

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту создания преступной организации с целью государственной измены и подготовки диверсий на Запорожской АЭС. Об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о преступлениях внесена в Единый реестр досудебных расследований 22 ноября.

Основанием для открытия уголовного производства стали собранные сотрудниками СБУ данные, что с 2014 года на Запорожской АЭС действует преступная группировка, члены которой поддерживают отношения с гражданами России. От россиян члены группировки получают рекомендации по методам нанесения ущерба экономической безопасности Украины, в частности по выводу финансовых средств за рубеж и создания условий для остановки ЗАЭС.

В пресс-центре СБУ в Запорожской области эту информацию не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.
Korrespondent
Ещё по теме:
Запорожский прокурор решил пойти против Луценко
Прокурора Запорожья Шацкого уволят за утечку информации
Патриарх Кирилл не допустит независимости УПЦ
Россия рассказала свою версию "похищения военных" в Крыму
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин обвинил Киев в вероломстве
noimageЛевочкин приказал разогнать Майдан
noimage"Укрзализныця" добавляет еще один поезд Киев-Мариуполь
noimageУкроборонпром модернизирует пакистанские танки
noimageГПУ и без допроса сомневается в показаниях Януковича
Лента новостей
Загрузка...