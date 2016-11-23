На Запорожской АЭС предотвращена диверсия

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту создания преступной организации с целью государственной измены и подготовки диверсий на Запорожской АЭС. Об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о преступлениях внесена в Единый реестр досудебных расследований 22 ноября.

Основанием для открытия уголовного производства стали собранные сотрудниками СБУ данные, что с 2014 года на Запорожской АЭС действует преступная группировка, члены которой поддерживают отношения с гражданами России. От россиян члены группировки получают рекомендации по методам нанесения ущерба экономической безопасности Украины, в частности по выводу финансовых средств за рубеж и создания условий для остановки ЗАЭС.

В пресс-центре СБУ в Запорожской области эту информацию не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.