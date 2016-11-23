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Украина
23 ноября 16, 16:04
"Укрзализныця" добавляет еще один поезд Киев-Мариуполь
Укрзализныця
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Из Киева в Мариуполь запустили второй поезд — с более удобным графиком и меньшим количеством остановок

ПАО "Укрзализныця" запускает второй поезд на маршруте Киев — Мариуполь — "скорый ночной" № 184/183. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый поезд будут курсировать по маршруту с 22 декабря 2016 года.

Как объясняет глава компании Войцех Балчун, запустить еще один поезд "Киев — Мариуполь" позволила реконструкция участка Запорожье — Камыш-Заря — Волноваха.

"Мы предлагаем пассажирам еще дополнительный вариант удобно добраться из Мариуполя в Киев, ведь поезд будет делать только несколько остановок, и будет удобное время отправления и прибытия в столицу", — отмечает Балчун.

Поезд будет курсировать с 22 декабря по четным числам через день. Отправление из Киева в 18:53 и прибытие в Мариуполь на следующий день в 12:20. Отправление из Мариуполя отправление в 17:46 и прибытие на станцию ​​Киев-Пассажирский — на следующий день в 12:08.

Остановки планируются в Запорожье и Днепре. В составе поезда 15 вагонов: плацкартные, купейные и СВ.

Напомним, на маршруте Киев — Мариуполь был только один поезд № 84, который шел 18 часов 20 минут. Причем выезд из Киева — в 16:39, а прибытие в Мариуполь — в 11:15.

Движение по реконструированной в этом году участком Камыш-Заря — Волноваха на направлении Запорожье — Мариуполь железнодорожники открыли в начале ноября 2016 года. Благодаря реконструкции пропускная способность участка увеличилась до 23 пар грузовых и 4 пассажирских поездов в сутки.
Delo
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