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Новости
Украина
23 ноября 16, 17:01
Левочкин приказал разогнать Майдан
Левочкин
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Глава МВД заявил, что автором разгона Майдана является нардеп от Оппоблока Сергей Левочкин.
Глава МВД заявил, что автором разгона Майдана является нардеп от Оппоблока Сергей Левочкин.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил народного депутата от Оппоблока Сергея Левочкина в разгоне Майдана.

"Потому что господину Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана", - сказал он во время открытия нового сервисного центра в Луганской области.

Отметим, ранее такие обвинения Аваков не высказывал.

Тем не менее, ранее экс-глава столичной милиции Валерий Коряк обвинил Левочкина в разгоне Майдане.

Кроме того, бывший президент Виктор Янукович подозревает Левочкина в разгоне Майдана. Экс-глава государства утверждает, что не собирался разгонять протестующих.
Korrespondent
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