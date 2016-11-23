Левочкин приказал разогнать Майдан

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил народного депутата от Оппоблока Сергея Левочкина в разгоне Майдана.

"Потому что господину Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана", - сказал он во время открытия нового сервисного центра в Луганской области.

Отметим, ранее такие обвинения Аваков не высказывал.

Тем не менее, ранее экс-глава столичной милиции Валерий Коряк обвинил Левочкина в разгоне Майдане.

Кроме того, бывший президент Виктор Янукович подозревает Левочкина в разгоне Майдана. Экс-глава государства утверждает, что не собирался разгонять протестующих.