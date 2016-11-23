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Новости
Украина
23 ноября 16, 17:03
Путин обвинил Киев в вероломстве
Путин
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Таким образом российский президент прокомментировал задержание российских военных на границе с Крымом.
Таким образом российский президент прокомментировал задержание российских военных на границе с Крымом.

Российский президент Владимир Путин назвал задержание российских военных на границе с Крымом "вероломством, сходным с отключением тепла и света Крыму".

"Думаю, что это вероломство (задержание российских военных - ред.) в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы", - заявил Путин.

Накануне украиснкий суд арестовал крымских военных. По данным СБУ, до аннексии полуострова они служили в ВСУ. В свою очередь Россия обвинила Украину в похищении военных.

Накануне украиснкий суд арестовал крымских военных. По данным СБУ, до аннексии полуострова они служили в ВСУ. В свою очередь Россия обвинила Украину в похищении военных.

Korrespondent
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