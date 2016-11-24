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Новости
Украина
24 ноября 16, 09:13
Сегодня состоится стратегический саммит Украина — ЕС
евросоюз
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Среди прочего на повестке дня стоит обсуждение незаконной аннексии Автономной республики Крым и Севастополя Российской Федерацией

Повестка дня 18-го саммита Украина — ЕС насчитывает около 20 вопросов. В частности, первым вопросом указано обсуждение приоритетов в политических и экономических реформах, включая помощь ЕС. Вторым будет рассмотрено сотрудничество в сфере Общей внешней политики и Совместной политики в сфере безопасности и обороны (CFSP/CSDP). Далее идет вопрос сотрудничества в сфере юстиции, свобод и безопасности, включая либерализацию визового режима. На обсуждение также вынесены вопросы, связанные с торговлей, временным применением Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, секторальным сотрудничеством, включая энергетику и транспорт.

Отдельным блоком на обсуждение вынесен вопрос развития ситуации в Украине. В частности, стороны обсудят ситуацию в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей, выполнение Минских договоренностей, включая вопросы, связанные с правами человека. Также на повестке дня стоит обсуждение незаконной аннексии Автономной республики Крым и Севастополя Российской Федерацией.

Ожидается, что темой для обсуждения будет ситуация в самом Европейском Союзе, региональные вопросы и вопросы внешней политики. Отдельно будут обсуждены "российский вопрос", ситуация в Молдове и Приднестровье. Не исключено, что стороны могут обсудить и другие вопросы. Украину на саммите будет представлять президент Петр Порошенко, ЕС — президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Как сообщал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, саммит Украина-ЕС в Брюсселе будет нестандартным и стратегическим.
Delo
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