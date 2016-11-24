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24 ноября 16, 10:17
На Донбасс въехал 58-й путинский "гумконвой"
Гумконвой
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Одна часть колонны прибыла на пункт пропуска" Донецк ", вторая — на "Матвеев-Курган"

Очередная "гуманитарная" колонна МЧС России пересекла российско-украинскую границу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Колонна МЧС России с" гуманитарной "помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут к пунктам пропуска пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в дороге не произошло", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пути следования колонна разделилась на две части. "Одна из них прибыла на пункт пропуска" Донецк ", вторая — на "Матвеев-Курган", где груз прошел таможенное оформление в строгом соответствии с международным законодательством", — сказано в сообщении.

В российском ведомстве заверили, что все мероприятия в пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. "Автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверку прошли не только техника, но сопроводительные документы на" гуманитарный "груз", — добавили в МЧС России.

Указано, что после завершения всех процедур в общей сложности более 40 автомобилей с "гуманитарным" грузом общей массой более 400 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. Основная масса груза — это продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, добавили в российском ведомстве.
Delo
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