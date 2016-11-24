В Севастополе задержан новый "украинский шпион"

Сотрудники российской ФСБ задержали в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота, который якобы по заданию разведки минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности флота.

"22 ноября ФСБ России в Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко. Он, выполняя задание Главного управления разведки министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота", – говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство возбудило уголовное дело по ст.275 УК РФ (государственная измена).

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Центральный районный суд Николаева изменил меру пресечения задержанным военным из Крыма Максиму Одинцову и Александру Баранову. Их арестовали на два месяца без права внесения залога. Также им выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 111 УК Украины – государственная измена.