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Новости
Украина
24 ноября 16, 12:18
Реакция Киева на задержание украинца в Севастополе
ФСБ
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Спецслужбы РФ не задержали ни одного украинского военнослужащего, утверждают в Минобороны.
Спецслужбы РФ не задержали ни одного украинского военнослужащего, утверждают в Минобороны.

В Министерстве обороны Украины назвали очередной провокацией информацию о задержанном в Севастополе якобы шпионе, выполнявшем задачи Главного управления разведки. "Ни одного штатного украинского разведчика, украинского военнослужащего российские спецслужбы не задерживали", – заявил спикер Минобороны Андрей Лысенко в четверг, 24 ноября.

По его словам, российские спецслужбы поднимают личные дела офицеров, которые ранее служили в Вооруженных силах или России, или Украины и сейчас находятся в отставке.

"На самом деле эти люди никак к этому не привлечены. Никакой шпионской деятельности они, как правило, не проводят. Они являются обычными жителями Крыма… В этот раз жертвой провокации стал бывший военнослужащий ЧФ РФ. Нам, на самом деле, ничего не известно об этом человеке", – сказал он.

Лысенко прогнозирует, что подобная практика будет продолжаться. "Похожие дела с обнаружением якобы шпионов, диверсантов, которые якобы относятся к Главному управлению разведки Минобороны Украины, будут появляться, поскольку на территории полуострова остались личные дела около 10 тысяч бывших военных, которые сейчас находятся на пенсии и не имеют какого-либо отношения к военной службе", – сказал представитель Минобороны.

Ранее в ФСБ заявили о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота, который якобы по заданию разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности флота.

Как сообщал Корреспондент.net, в Минобороны РФ обвинили украинские спецслужбы в якобы незаконном задержании и вывозе из Крыма двух российских военнослужащих.
Korrespondent
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