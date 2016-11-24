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Новости
Украина
24 ноября 16, 13:04
Путинский гумконвой прибыл в Донбасс полупыстым
Гумконвой
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Так называемый российский "гуманитарный конвой", который зашел в четверг утром, 24 ноября, на территорию Украины предположительно привез на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей еду, медикаменты, теплые вещи и обогреватели.

Однако в основном, машины заехали полупустыми. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, украинская межведомственная группа осуществляла лишь визуальное наблюдение и тщательного осмотра не производила. Однако наблюдатели сообщили, что машины следовали полупустыми.

Вместе с тем пограничники, по словам пограничников, около семи часов утра украинскую границу пересекли 47 автомобилей, хотя в ноте российского МИДа говорилось о 40 грузовиках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 ноября очередной так называемый российский " гуманитарный конвой" прибыл в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
URA-Inform
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