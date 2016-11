Безвизовый режим для Украины введут после выборов во Франции

Механизм приостановления безвизовых режимов, который тормозит отмену виз для Украины, могут так и не принять в этом году и отложить до выборов во Франции. Об этом в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Нет уверенности в том, что согласие по поводу механизма приостановления безвизовых режимов может быть достигнуто в 2016 году. Возможно, придется подождать до тех пор, когда пройдут выборы во Франции в апреле-мае", — написал он.

Not sure there will be a deal on suspension mechanism in 2016. Might have to wait till after elex in France in Apr/may. #Ukraine #Georgia

Как известно, президентские выборы во Франции пройдут в конце весны 2017. Таким образом, фактической отмены виз для Украины можно ожидать не ранее лета следующего года, поскольку после решения идет формальная процедура подписания и 21-дневный период ожидания.