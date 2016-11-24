Топ-10 лучших университетов Украины по мнению работодателей

Большинство украинских работодателей не обращают внимания на диплом, считая опыт и компетенции лучшим доказательством профпригодности. Иначе обстоит ситуация в случае найма студентов и начинающих специалистов. Здесь "корочка" может стать конкурентным преимуществом, поскольку свидетельствует о целеустремленности и желании учиться. Кроме того, имеет значение и сам вуз. Таковы результаты исследования кадрового портала hh.ua.

Трое из пяти работодателей обращают внимание на диплом, если имеют дело с начинающим специалистом.

По данным опроса работодателей, наиболее авторитетными являются рейтинговые национальные вузы, такие как КНУ им. Тараса Шевченко, Киево-Могилянская академия или КПИ. Больше трети опрошенных оценят диплом любого государственного украинского вуза. А вот частные учебные заведения не вызывают доверия у представителей украинских компаний. Лишь один из ста работодателей примет во внимание такую "корочку". Нельзя сказать, что сильно поспособствует трудоустройству диплом зарубежного вуза. Только в шести из ста компаний в первую очередь возьмут на работу соискателя, получившего образование за границей.

Больше всего работодатели хотели бы видеть у себя в компании выпускников КНУ им. Тараса Шевченко, КПИ, Киево-Могилянской академии, КНЭУ и Харьковского политеха. Также в ТОП-10 вузов вошли Национальный авиационный университет, ЛНУ им. Ивана Франко, Львовская политехника, ХНУ им. В. Каразина и Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого в Харькове.

По мнению украинских работодателей, качественное образование является хорошим стартом для успешной карьеры. Об этом заявили чуть меньше трети опрошенных. Почти половина представителей компаний считают, что выбор вуза влияет на дальнейшую карьеру только в том случае, если выпускник идет работать по специальности. И еще почти четверть уверены, что диплом никак не влияет на профессиональный успех.

Топ-10 самых лучших вузов Украины по мнению работодателей







