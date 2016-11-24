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Украина
24 ноября 16, 15:52
Марушевская оштрафована за нарушение законодательства
Марушевская
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В общей сложности соратнице Михаила Саакашвили придется заплатить 785 гривен.
В общей сложности соратнице Михаила Саакашвили придется заплатить 785 гривен.

Бывшего начальника Одесской таможни Юлию Марушевскую оштрафовали на 510 гривен. Причиной стало нарушение трудового законодательства, сообщает сайт 368.media со ссылкой на решение Малиновского районного суда Одессы.

"Оказалось, что работники управления Гоструда региона еще в конце августа составили на Марушевскую протокол о нарушение трудового законодательства в отношении наемного работника. Ее действия квалифицировали по ч.1 ст.41 КУоАП. На судебное заседание Марушевская не явилась, хотя ее и известили", – пишет издание.

Суд признал начальника таможни виновной в правонарушении и оштрафовал ее на 510 гривен. Кроме того, ее обязали оплатить и судебный сбор в 275,6 гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 ноября Юлия Марушевская написала заявление об увольнении с поста начальника одесской таможни. По ее словам, в силу сложившихся обстоятельств реформирование таможни невозможно.

Временным руководителем одесской таможни был назначен Алексей Василенко.
Korrespondent
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