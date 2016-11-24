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Новости
Украина
24 ноября 16, 16:53
Россия использует мирные акции для дестабилизации в Украине
Виталий,Грицак,
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Россия все время стремится к дестабилизации ситуации в Украине.

Так, Россия может применить любую мирную акцию ради создания провокаций. Об этом в ходе диалога с журналистами заявил глава СБУ Василий Грицак. По его словам - угроза террористических атак имеется, потому что идет война на Востоке, и есть гибридная война внутри Украины. То есть есть сосед, который стремится дестабилизировать ситуацию. Мирную акцию в Украине можно использовать для провокаций. 

И эту акцию устраивать будет патриотическая организация, и также найдется одна "паршивая овца", которая сделает именно то, что приведет к необратимым процессам – подчеркнул Грицак.

Как сообщал УРА-Информ, Россия планировала дестабилизировать ситуацию в 15 регионах.
URA-Inform
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