Россия использует мирные акции для дестабилизации в Украине

Так, Россия может применить любую мирную акцию ради создания провокаций. Об этом в ходе диалога с журналистами заявил глава СБУ Василий Грицак. По его словам - угроза террористических атак имеется, потому что идет война на Востоке, и есть гибридная война внутри Украины. То есть есть сосед, который стремится дестабилизировать ситуацию. Мирную акцию в Украине можно использовать для провокаций.

И эту акцию устраивать будет патриотическая организация, и также найдется одна "паршивая овца", которая сделает именно то, что приведет к необратимым процессам – подчеркнул Грицак.

Как сообщал УРА-Информ, Россия планировала дестабилизировать ситуацию в 15 регионах.