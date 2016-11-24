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Новости
Украина
24 ноября 16, 17:06
Юнкер верит, что Украина получит безвиз до Нового года
евросоюз,безвизовый
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Президент Еврокомиссии рассказал о том, когда Украине светит безвизовый режим.

По словам Жан-Клода Юнкера, это может произойти до конца этого года.

"Украина выполнила все требования, которые нами были поставлены. Поэтому нормально, чтобы теперь Евросоюз, в свою очередь, после того, как он увидел, что Украина ввела все реформы, которых мы ожидали, сделал это (отменил визовый режим - ред.). И я остаюсь уверенным в том, что, несмотря на трудности и противоречия, которые могут существовать между некоторыми государствами-членами ЕС и Европарламентом, мы сможем предоставить безвизовый режим до конца года стране. Им надо, чтобы совет и Европарламент договорились о точном режиме приостановления механизма действия безвизового режима. Это не касается Украины, это касается государств-членов ЕС и мы работаем над этим режимом, безвизовым", - отметил он на пресс-конференции на саммите Украина-ЕС, пишет УНН.

Он также добавил, что комиссия действует последовательно, поддерживая то предложение, которое было наработано еще в апреле.
URA-Inform
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