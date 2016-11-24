В Славянcке открыта сепаратистская ячейка ДНР

В Славянске открылась первичная ячейка общественного движения Донецкая Республика, сообщил так называемый заместитель руководителя центрального исполкома самопровозглашенной ДНР Андрей Крамар, пишет интернет-ресурс Жизнь.

"Мы открыли первичную ячейку в "оккупированном" Славянске. Около 20 жителей города вступили в наши ряды", – заявил Крамар.





Сообщается, что сепаратисты планируют развивать и реализовывать на украинской территории цели и задачи самопровозглашенной ДНР.





По словам Крамара, Славянск – не чужой для них город.





"Уверен, что он навсегда войдет в историю Донбасса", – добавил "руководитель исполкома".

Ранее СБУ ликвидировала организацию Титульный суверенный народ Украины.



