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Новости
Украина
24 ноября 16, 17:13
В Славянcке открыта сепаратистская ячейка ДНР
ДНР
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В городе планируют реализовывать "задачи республики".
В городе планируют реализовывать "задачи республики".

В Славянске открылась первичная ячейка общественного движения Донецкая Республика, сообщил так называемый заместитель руководителя центрального исполкома самопровозглашенной ДНР Андрей Крамар, пишет интернет-ресурс Жизнь. 

"Мы открыли первичную ячейку в "оккупированном" Славянске. Около 20 жителей города вступили в наши ряды", – заявил Крамар.

Сообщается, что сепаратисты планируют развивать и реализовывать на украинской территории цели и задачи самопровозглашенной ДНР.

По словам Крамара, Славянск – не чужой для них город.

"Уверен, что он навсегда войдет в историю Донбасса", – добавил "руководитель исполкома".
Ранее СБУ ликвидировала организацию Титульный суверенный народ Украины. 
Korrespondent
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