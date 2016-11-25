АТО: Боевики продолжают обстрел украинских позиций

По состоянию на утро пятницы, 25 ноября, противник 28 раз открывал огонь по позициям украинских войск в зоне проведения антитеррористической операции. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, вчера боевики из артиллерии обстреляли населенный пункт Новогригорьевка.

Минометы различных калибров также использовались противником на Мариупольском направлении в районах Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого, Широкино, Гнутово, Славного и Водяного. При этом из БМП стреляли вблизи Старогнатовке.

На Луганском направлении под огонь вражеских минометов и гранатометов попали Новозвановка, Крымскон и Новоалександровка.

На Донецком направлении из гранатометов различных систем боевики вели огонь по Авдеевке, по позициям в районе Опытного стрелял снайпер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 ноября очередной так называемый российский " гуманитарный конвой" прибыл в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.