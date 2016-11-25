Порошенко уверяет, что США все еще поддерживают Украину

"Как сказал украинский президент Петр Порошенко в четверг, он верит, что США поддерживают его и после избрания Дональда Трампа, хотя в ходе предвыборной кампании избранный президент пообещал, что "будет думать" о признании российской аннексии украинского полуострова Крым", - сообщает Майкл Бирнбаум в The Washington Post.

В четверг Порошенко прибыл в Брюссель, чтобы попросить ЕС убедить США сохранить санкции, наложенные на Россию. Всего несколько недель назад США давили на Европу с целью сохранить единство санкций, которые часть европейских стран хотела отменить, отмечает журналист.

"Порошенко и один из членов высшего руководства ЕС сказали, что они настроены оптимистически и полагают, что Евросоюз продлит санкции до истечения их срока в конце января. Порошенко заявил, что Украину все еще поддерживают обе вашингтонские партии. По словам президента Европейского совета Дональда Туска, проведенная им после выборов беседа с Трампом об Украине была "как минимум обнадеживающей" по сравнению с предвыборной риторикой избранного президента США", - говорится в статье.

"Частным образом украинские чиновники выражали тревогу по поводу возможных изменений политики США в отношении их страны после прихода Трампа, однако на публике сохраняли железный оптимизм. Порошенко сказал, что Трамп сам поднял "вопрос российской агрессии, незаконной аннексии Крыма" в ходе их беседы 15 ноября", передает Бирнбаум.

"Украина имеет очень мощную двустороннюю поддержку обеих партий в Конгрессе США, это республиканцы и демократы, и мы не ожидаем каких-либо существенных изменений в этой двухпартийной поддержке", - сказал Порошенко.

Однако Туск более сдержанно оценил грядущую политику Трампа по Украине. По словам Туска, когда он заговорил о проблеме Крыма, Трамп "был спокоен и говорил в очень общих выражениях без деталей, однако они были как минимум обнадеживающими по сравнению с некоторыми его заявлениями в ходе предвыборной кампании".