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Новости
Украина
25 ноября 16, 11:58
В РФ сын Джемилева выпущен из тюрьмы
Хайсер
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Сын лидера крымских татар покинул астраханскую исправительную колонию.
Сын лидера крымских татар покинул астраханскую исправительную колонию.

Сын лидера крымских татар Мустафы Джемилева - Хайсер освобожден из российской тюрьмы, в Twitter сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Хайсер на свободе!" - написал он и опубликовал фото с экс-заключенным у входа в астраханскую исправительную колонию.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что суд отменил решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилева и признал его гражданином Украины.

Напомним, в 2013 году Хайсер Джемилев убил знакомого семьи Февзи из ружья своего отца.Украина приговорила его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

В 2015 году в России вынесли приговор Хайсеру Джемилеву - 5 лет тюрьмы, но Верховный суд затем сократил срок на полтора года.

Летом 2014 года Хайсер писал заявление об отказе от гражданства РФ в СИЗО Симферополя, приговором Краснодарского краевого суда и постановлением Верховного Суда РФ он также признан гражданином Украины.
Korrespondent
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