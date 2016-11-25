В РФ сын Джемилева выпущен из тюрьмы

Сын лидера крымских татар Мустафы Джемилева - Хайсер освобожден из российской тюрьмы, в Twitter сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Хайсер на свободе!" - написал он и опубликовал фото с экс-заключенным у входа в астраханскую исправительную колонию.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что суд отменил решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилева и признал его гражданином Украины.





Напомним, в 2013 году Хайсер Джемилев убил знакомого семьи Февзи из ружья своего отца.Украина приговорила его к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.





В 2015 году в России вынесли приговор Хайсеру Джемилеву - 5 лет тюрьмы, но Верховный суд затем сократил срок на полтора года.





Летом 2014 года Хайсер писал заявление об отказе от гражданства РФ в СИЗО Симферополя, приговором Краснодарского краевого суда и постановлением Верховного Суда РФ он также признан гражданином Украины.



