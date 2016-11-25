Правый сектор может сорвать допрос Януковича

Около сотни активистов движения Правый сектор блокируют выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, передает Интерфакс-Украина. Из здания СИЗО должны были вывезти бывших сотрудников спецподразделения Беркут для участия в заседании в Святошинского районного суда Киева по делу об убийствах активистов Евромайдана.

В ходе данного судебного заседания запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об убийствах активистов Майдана.

Таким образом, заседание суда и, следовательно, допрос Януковича может не состояться.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября в пятницу в Святошинском районном суде Киева начнется судебное заседание по делу "Убийства людей во время Евромайдана", во время которого запланирован допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля.