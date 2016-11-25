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Украина
25 ноября 16, 13:26
Правый сектор может сорвать допрос Януковича
Правый сектор
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Активисты блокируют выезд из Лукьяновского СИЗО, откуда должны привезти на допрос бывших сотрудников спецподразделения Беркут.
Активисты блокируют выезд из Лукьяновского СИЗО, откуда должны привезти на допрос бывших сотрудников спецподразделения Беркут.

Около сотни активистов движения Правый сектор блокируют выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, передает Интерфакс-Украина. Из здания СИЗО должны были вывезти бывших сотрудников спецподразделения Беркут для участия в заседании в Святошинского районного суда Киева по делу об убийствах активистов Евромайдана.

В ходе данного судебного заседания запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об убийствах активистов Майдана.

Таким образом, заседание суда и, следовательно, допрос Януковича может не состояться.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября в пятницу в Святошинском районном суде Киева начнется судебное заседание по делу "Убийства людей во время Евромайдана", во время которого запланирован допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве свидетеля.
Korrespondent
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