Допрос Януковича перенесен

Святошинский районный суд Киева перенес допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича на 28 ноября, из-за неявки обвиняемых в здание украинского суда.

"В связи с отсутствием обвиняемых мы не можем продолжать заседание", – сказал следственный судья Сергей Дячук.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк попросил организовать доставку подозреваемых в здание суда."Мы понимаем необходимость переноса, но просим чтобы перенесли на час-полтора и организовать доставку обвиняемых", – сказал адвокат.

В свою очередь сам Янукович назвал затягивание своего допроса "попыткой скрыть истину".

Украинская сторона предложила перенести допрос Виктора Януковича на 28 ноября, а российская – на 2 декабря.

Сейчас согласовывается окончательная дата. Был объявлен перерыв в заседании.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня утром активисты движения Правый сектор заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда должны были вывезти бывших сотрудников спецподразделения Беркут для участия в заседании Святошинского районного суда по делу об убийствах активистов Евромайдана. В ходе данного судебного заседания был запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича.