Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.99
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.30
USD
25.77
RUB
0.40
EUR
28.63
USD
26.87
RUB
0.42
Новости
Украина
25 ноября 16, 13:59
Допрос Януковича перенесен
Янукович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сам Виктор Янукович назвал затягивание своего допроса "попыткой скрыть истину".
Сам Виктор Янукович назвал затягивание своего допроса "попыткой скрыть истину".

Святошинский районный суд Киева перенес допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича на 28 ноября, из-за неявки обвиняемых в здание украинского суда.

"В связи с отсутствием обвиняемых мы не можем продолжать заседание", – сказал следственный судья Сергей Дячук.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк попросил организовать доставку подозреваемых в здание суда."Мы понимаем необходимость переноса, но просим чтобы перенесли на час-полтора и организовать доставку обвиняемых", – сказал адвокат.

В свою очередь сам Янукович назвал затягивание своего допроса "попыткой скрыть истину".

Украинская сторона предложила перенести допрос Виктора Януковича на 28 ноября, а российская – на 2 декабря.

Сейчас согласовывается окончательная дата. Был объявлен перерыв в заседании.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня утром активисты движения Правый сектор заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда должны были вывезти бывших сотрудников спецподразделения Беркут для участия в заседании Святошинского районного суда по делу об убийствах активистов Евромайдана. В ходе данного судебного заседания был запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича.
Korrespondent
Ещё по теме:
Янукович требует составить на Луценко админпротокол
ГПУ: Россия затягивает допрос Януковича
День достоинства и свободы в Украине: 2013-2016 - Фото
Как ФСБ ищет "диверсантов" в Крыму
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фирташ объявлен в международный розыск
noimageПравый сектор может сорвать допрос Януковича
noimageВ РФ сын Джемилева выпущен из тюрьмы
noimageУкраина отправляет Израилю гумпомощь
noimageПорошенко уверяет, что США все еще поддерживают Украину
Лента новостей
Загрузка...