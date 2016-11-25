Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.99
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.30
USD
25.77
RUB
0.40
EUR
28.63
USD
26.87
RUB
0.42
Новости
Украина
25 ноября 16, 14:00
Фирташ объявлен в международный розыск
Фирташ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В международный розыск украинского олигарха объявила антикоррупционная прокуратура Испании.
Газового магната Дмитрия Фирташа прокуратура Испании подозревает в отмывании крупных сумм денег. Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины, сообщает DW в пятницу, 25 ноября представитель прокуратуры. Назвать фамилии этих лиц он отказался, пояснив отказ "интересами следствия".
 
Одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других подозреваемых по делу Фирташа. Как утверждают в прокуратуре, они занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.
 
По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость. Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался. Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого - Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.
 
Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия. Ведь Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии. Магната разыскивает и Украина.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Вене провели обыски в доме Фирташа.
Korrespondent
Ещё по теме:
Адвокаты Фирташа отрицают уголовные дела против него в ФРГ
Трамп - фанат Путина и России?
Фирташ сложил полномочия главы Федерации работодателей
ФГИ хочет снизить стартовую цену ОПЗ в 3,5 раза
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Допрос Януковича перенесен
noimageПравый сектор может сорвать допрос Януковича
noimageВ РФ сын Джемилева выпущен из тюрьмы
noimageУкраина отправляет Израилю гумпомощь
noimageПорошенко уверяет, что США все еще поддерживают Украину
Лента новостей
Загрузка...