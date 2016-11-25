Аваков: МВД не будет мешать протестовать у СИЗО

Министерство внутренних дел Украины не будет вступать в силовой конфликт с протестующими у Лукьяновского СИЗО. Об этом сообщил глава ведомства Арсен Аваков в своем Facebook в пятницу, 25 ноября.

"Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет участвовать в очередной провокации московской марионетки, и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более, что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и во многом мы их разделяем", – написал он.

Аваков также добавил, что Национальная полиция и Национальная гвардия обеспечат доставку в Святошинский районный суд Киева экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийствах активистов Евромайдана, как только появится техническая возможность.

Напомним, сегодня активисты Правого сектора блокировали выезд автомобиля с подсудимыми "беркутовцами" из Лукьяновского СИЗО. Их должны были доставить в Святошинский суд, где должен был состоятся допрос беглого президента Виктора Януковича.



