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Украина
25 ноября 16, 15:00
На Донбассе сократились обстрелы из запрещенного оружия
ОБСЕ
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На уходящей неделе в ОБСЕ зафиксировали уменьшение обстрелов.
На уходящей неделе в ОБСЕ зафиксировали уменьшение обстрелов. Первый зампредседателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил об уменьшении объемов применения запрещенного минского соглашениями вооружения по сравнению с предыдущей неделей.

"На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 414 взрывов, вызванных огнем из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Если сравнить этот и прошлый неделю, наблюдается уменьшение количества всех видов нарушений режима прекращения огня во всех направлениях", - сказал он 25 ноября на пресс-конференции в Киеве.
 
Александр Хуг также отметил, что жители Луганской области по обе стороны линии разграничения могут без электричества и отопления.
 
"За последние два месяца счета за электричество и отопление уплачивались Международным комитетом Красного креста. Если не будет неотложного вмешательства компетентных органов в поставках воды для генерирования электричества, 600 тысяч жителей Украины могут столкнуться с угрозой встретить Рождество в темноте и холоде", - отметил Хуг.
 
Он также напомнил, что наблюдатели ОБСЕ наблюдают вооруженных людей и военной техники у ​​Станицы Луганской в пределах участка разведения средств, несмотря на рамочные соглашения о разведении сил и средств.

 
Напомним, на прошлой неделе ОБСЕ насчитала 3444 взрыва на Донбассе.
Korrespondent
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