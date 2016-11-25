На Донбассе сократились обстрелы из запрещенного оружия

"На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 414 взрывов, вызванных огнем из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Если сравнить этот и прошлый неделю, наблюдается уменьшение количества всех видов нарушений режима прекращения огня во всех направлениях", - сказал он 25 ноября на пресс-конференции в Киеве.

Александр Хуг также отметил, что жители Луганской области по обе стороны линии разграничения могут без электричества и отопления.

"За последние два месяца счета за электричество и отопление уплачивались Международным комитетом Красного креста. Если не будет неотложного вмешательства компетентных органов в поставках воды для генерирования электричества, 600 тысяч жителей Украины могут столкнуться с угрозой встретить Рождество в темноте и холоде", - отметил Хуг.

Он также напомнил, что наблюдатели ОБСЕ наблюдают вооруженных людей и военной техники у ​​Станицы Луганской в пределах участка разведения средств, несмотря на рамочные соглашения о разведении сил и средств.





Напомним, на прошлой неделе ОБСЕ насчитала 3444 взрыва на Донбассе.