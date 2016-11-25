Янукович продемонстрировал свои документы

Судья подтвердил наличие у бывшего главы государства наличие украинского паспорта

"В зале судебного заседания присутствуют Виктор Янукович Федорович, Шуляк Станислав Николаевич. Свидетели предоставили паспорта граждан Украины, они находятся у меня. Их личность я подтверждаю", – подчеркнул судья в Ростовском суде в РФ Александр Дехтярев.

Напомним, что Янукович появился в Ростовском суде в РФ для дачи показаний в качестве свидетеля по делу Майдана.

Как сообщалось, у секретаря СНБО Александра Турчинова сложилось иное мнение на этот счет. Он уверен, что Януковича стоит допрашивать не в роли свидетеля, а в роли главного обвиняемого.