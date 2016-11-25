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Новости
Украина
25 ноября 16, 15:01
Янукович продемонстрировал свои документы
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Экс-президент Украины Виктор Янукович во время допроса показал свои документы.

Судья подтвердил наличие у бывшего главы государства наличие украинского паспорта

"В зале судебного заседания присутствуют Виктор Янукович Федорович, Шуляк Станислав Николаевич. Свидетели предоставили паспорта граждан Украины, они находятся у меня. Их личность я подтверждаю", – подчеркнул судья в Ростовском суде в РФ Александр Дехтярев.

Напомним, что Янукович появился в Ростовском суде в РФ для дачи показаний в качестве свидетеля по делу Майдана.

Как сообщалось, у секретаря СНБО Александра Турчинова сложилось иное мнение на этот счет. Он уверен, что Януковича стоит допрашивать не в роли свидетеля, а в роли главного обвиняемого. 
URA-Inform
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