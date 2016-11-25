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Украина
25 ноября 16, 15:50
Скоростной поезд Киев-Львов будет ходить до Перемышля
Скоростной поезд Киев-Львов
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Интерсити+ будет ходить со Львова до польского города уже до нового года.
Интерсити+ будет ходить со Львова до польского города уже до нового года. Маршрут поезда Киев-Львов категории Интерсити+ продлят. Стоимость билета, по предварительным расчетам, не будет превышать 5 евро. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич в Facebook.

Договоренность была достигнута на совместном заседании Комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Украины и комиссии инфраструктуры Сейма Республики Польша.
 
"Берем за основу опыт упрощенного режима пересечения границы, который применялся во время проведения Евро-2012. Пограничники готовы осуществлять контроль во время продленного движения скоростного поезда Интерсити + №743 / 744 "Дарница-Львов", пока он будет курсировать от Львова до границы", - сообщил Дубневич.
 
Воплотить пилотный проект украинские и польские депутаты планируют к новогодним праздникам. Для этого необходимо согласовать решение с пограничной службой и Государственной фискальной службой. Между тем "Укрзализныця" сообщила о технической готовности продолжить маршрут, - передает "Укринформ".
 
"Принципиальным здесь является цена билета, которая, по нашему мнению, не должна превышать 5 евро", - заявил Дубневич.
 
Напомним, новый скоростной поезд Интерсити+ маршрутом Киев - Львов запустили с 3 ноября.
Korrespondent
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