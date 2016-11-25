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Новости
Украина
25 ноября 16, 15:51
В Ровно агитировали за "Полесскую народную республику"
СБУ
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Жителя г.

Об этом передали в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что мужчина пробовал распространить среди жителей районов Ровенской области буклеты с призывами о устранению украинской государственности и образования в Украине независимого гособразования – т.н. "Полесской народной республики", организации беспорядков, а также призывал разместить триколор организации "ДНР" в одном из городов области.

В сентябре 2016 г. мужчина был задержан оперативниками, а листовки и триколор - изъяты.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве задержали агитатора "Киевской народной республики".
URA-Inform
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