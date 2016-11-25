В Ровно агитировали за "Полесскую народную республику"

Об этом передали в пресс-службе прокуратуры области. Установлено, что мужчина пробовал распространить среди жителей районов Ровенской области буклеты с призывами о устранению украинской государственности и образования в Украине независимого гособразования – т.н. "Полесской народной республики", организации беспорядков, а также призывал разместить триколор организации "ДНР" в одном из городов области.

В сентябре 2016 г. мужчина был задержан оперативниками, а листовки и триколор - изъяты.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве задержали агитатора "Киевской народной республики".